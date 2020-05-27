رياضة | بشرى سارة في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بشرى سارة في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصل نادي ريال مدريد لاتفاق على تجديد عقد هنريك كاسيميرو لاعب خط وسط الفريق الذي بات ركيزة أساسية في خط وسط النادي الملكي ويمكن البناء عليه لمواسم مقبلة.

Advertisements

وقال صحفي موثوق بإذاعة وندا ثيرو الإسبانية: "جدد لاعب خط وسط البرازيلي كاسيميرو عقده مع ريال مدريد لكن انتشار فيروس كورونا حال دون الإعلان النهائي عن التجديد وسيتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي في نهاية الموسم الحالي مع انتهاء وباء فيروس كروونا".

وأصبح كاسيميرو قطعة لا غني عنها لدى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الذي بات يعتمد عليه بشكل أساسي حيث لعب 35 مباراة في هذا الموسم سجل فيها 4 أهداف رغم أن دوره الدفاعي هو الواجب الأول في الأساس.