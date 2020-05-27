رياضة | تجديد عقد جوميز مع الهلال السعودي حتى 2022

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تجديد عقد جوميز مع الهلال السعودي حتى 2022 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفقت إدارة نادي الهلال السعودي مع المهاجم الفرنسي بافيتمبي جوميز ، على تمديد عقده مع النادي لموسم إضافي، سيكون الرابع له مع الفريق ليظل في صفوف "الزعيم" حتى 2022.

أشارت صحيفة الرياضية السعودية بموقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، إلى أن تمديد عقد اللاعب يأتي بناء على التقارير الفنية التي رفعت لإدارة النادي، بعد تقديم اللاعب مستويات مرضية خلال العامين الماضيين.

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وأوضحت الصحيفة نقلاً عن مصادر لم تكشف هويتها، أن مفاوضات الطرفين شهدت توافقاً كبيراً لتمديد المدة التعاقدية.

وكانت مدة العقد السابق ثلاثة أعوام مع وجود بند يتيح للنادي فسخ العقد بعد نهاية الموسم الثاني، بشرط دفع مبلغ بسيط تم الاتفاق عليه حال إبلاغ اللاعب بذلك قبل نهاية الموسم الثاني.

وأضافت: "العقد نص على أنه في حال لم يتم دفع المبلغ من قبل إدارة الهلال يكون العقد ملزماً حتى نهاية الموسم الثالث، وهذا ما اتخذته إدارة الهلال لرغبتها في استمرار اللاعب قبل أن يتم الاتفاق على توقيع عقد جديد لتمديد بقاء غوميز لموسم رابع مع الهلال حتى نهاية 2022".