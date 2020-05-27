رياضة | بعد الفوز على دورتموند.. شفاينشتايجر: بايرن ميونخ حسم لقب البوندسليجا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد الفوز على دورتموند.. شفاينشتايجر: بايرن ميونخ حسم لقب البوندسليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح النجم السابق لبايرن ميونخ الألماني باستيان شفاينشتايجر أن النادي البافاري حسم لقب البوندسليجا بعد فوزه على ملعب بوروسيا دورتموند بهدف مقابل لا شئ.

وقال النجم السابق لمنتخب ألمانيا في تصريحات لقناة "ايه.ار.دي" التليفزيونية اليوم "من الممكن إرسال كأس البطولة إلى ميونخ منذ الآن".

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وأضاف "إنه أمر مؤسف للبوندسليجا لأن الجماهير تبحث عن الإثارة والمباريات القوية في نهاية الموسم".

جاء هدف الفوز لبايرن ميونخ على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول للمباراة وسجله جوشوا كيميتش.

ورفع بايرن ميونخ رصيده بذلك إلى 64 نقطة في الصدارة بينما تجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند 57 نقطة في المركز الثاني، وذلك قبل ست مراحل من نهاية المسابقة، لتتقلص فرص دورتموند بشكل كبير في انتزاع اللقب للمرة الأولى منذ عام 2012 .