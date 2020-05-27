رياضة | باريس سان جيرمان يطلب "ميسي" اليابان

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يطلب "ميسي" اليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تطور تاكسيوفو كوبو الملقب بميسي اليابان مع نادي ريال مدريد الإسباني والذي أعاره إلى ريال مايوركا حتى نهاية شهر يونيو المقبل.

وكشفت صحيفة لو سبورت عن أن باريس سان جيرمان الفرنسي يرغب في التعاقد مع ميسي اليابان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت الصحيفة: "سان جيرمان عرض على كوبو الانضمام إليه في صيف العام الماضي، قبل أن يفضل اللاعب الشاب الذهاب إلى ريال مدريد بعد ذلك".

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وعاد كوبو إلى أوروبا صيف العام الماضي من خلال بوابة ريال مدريد، وذلك بعد أن غادر برشلونة في عام 2015 للعب في نادي طوكيو.

وأردفت الصحيفة، أن ريال مدريد يخطط لإعارة كوبو لأحد أندية الليجا الموسم المقبل، لكن خيار باريس سان جيرمان سيكون مطروحاً لدى مسؤولي الفريق الملكي.