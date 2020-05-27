اخبار الرياضه

رياضة | باريس سان جيرمان يطلب "ميسي" اليابان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يطلب "" اليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تطور تاكسيوفو كوبو الملقب بميسي اليابان مع نادي الإسباني والذي أعاره إلى ريال مايوركا حتى نهاية شهر يونيو المقبل.

 

وكشفت صحيفة لو سبورت عن أن باريس سان جيرمان الفرنسي يرغب في التعاقد مع ميسي اليابان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وقالت الصحيفة: "سان جيرمان عرض على كوبو الانضمام إليه في صيف العام الماضي، قبل أن يفضل اللاعب الشاب الذهاب إلى ريال مدريد بعد ذلك".

Advertisements

 

وعاد كوبو إلى أوروبا صيف العام الماضي من خلال بوابة ريال مدريد، وذلك بعد أن غادر في عام 2015 للعب في نادي طوكيو.

 

وأردفت الصحيفة، أن ريال مدريد يخطط لإعارة كوبو لأحد أندية الليجا الموسم المقبل، لكن خيار باريس سان جيرمان سيكون مطروحاً لدى مسؤولي الفريق الملكي.

 

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا