رياضة | فايلر يستقر على أسماء اللاعبين العائدين من الإعارة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يستقر على أسماء اللاعبين العائدين من الإعارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الأسماء العائدة من فترة إعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووضع السويسري رينيه فايلر، محمد شريف مهاجم الفريق المعار إلى إنبي، ضمن أول اهتماماته للعودة، ووقيادة الهجوم بالموسم الجديد.

كما يستعيد فايلر، خدمات صلاح محسن مهاجم سموحة، خاصةً بعد ظهوره بمستوى مميز بالفترة التي تواجد فيها مع الفريق السكندري.

ويفضل المدير الفني، بين عودة أكرم توفيق من الجونة، وعمار حمدي من طلائع الجيس، لعودة أحدهم، بينما استقر على استمرار عدد من اللاعبين في إعارتهم.

ويستعد الفريق الأول، للعودة للتدريبات منتصف شهر يونيو المقبل، حسب قرارات رئاسة الوزراء المصرية، بعد توقف دام 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يبدأ الأهلي الاستعداد لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي من دوري أبطال إفريقيا، عقب تخطيه عقبة صن داونز الجنوب إفريقي.

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يسعى النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في توفير طلبات السويسري رينيه فايلر المدير الفني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويستعد الفريق الأول، للعودة للتدريبات منتصف شهر يونيو المقبل، حسب قرارات رئاسة الوزراء المصرية، بعد توقف دام 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويرغب فايلر، في تدعيم خطوطه قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصةً أنه ينافس على لقبي الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الوداد البيضاوي المغربي، ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي من دوري أبطال إفريقيا، عقب تخطيه عقبة صن داونز الجنوب إفريقي.

ويرصد فايلر التوقيع مع ثلاثة أسماء لتدعيم صفوفه، حيث طلب التعاقد مع باهر المحمدي مدافع فريق الإسماعيلي، ونبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز سبورت، وأحمد حجازي مدافع ويست بروميتش الإنجليزي.