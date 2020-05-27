رياضة | مانشستر سيتي يقترب من نجم ليفركوزن

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يقترب من نجم ليفركوزن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه نادي مانشستر سيتي الإنجليزه أنظاره نحو لاعب باير ليفركوزن الألماني ليون بيلي وذلك تحسباً لرحيل ليروي ساني إلى بايرن ميونيخ الألماني في الموسم المقبل.

قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية: "مانشستر سيتي تابع بيلي على مدار موسمين، وقد يعلن عن رغبته بضم اللاعب في ظل حالة الضبابية بشأن بقاء ساني ضمن صفوف الفريق".

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وأشارت إلى أن الجامايكي الدولي بيلي (22 عاماً) ربما يشكل البديل المناسب لساني، خاصة وأنه يستطيع اللعب على كل من الجانبين.

واختتمت الصحيفة: "رغم ما تردد حول إعجاب نادي أرسنال بأداء بيلي، يعد مانشستر سيتي المرشح الأوفر حظاً لضم اللاعب الذي تبلغ قيمته 40 مليون جنيه إسترليني".