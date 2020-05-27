رياضة | إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن آرون رامسديل حارس بورنموث الإنجليزي أن نتيجة اختبار كوفيد 19 جاءت إيجابية في الجولة الثانية من الفحوص بعد ثلاثة أيام من نتيجة سلبية في الجولة الأولى من اختبارات فيروس كورونا.

قال رامسديل لصحيفة ذا صن البريطانية: "خلال الأسبوع الماضي قمت بالأمور المعتادة مثل الذهاب إلى السوبر ماركت، ومحطة الوقود لملء خزان سيارتي".

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وأضاف: "كنت أتحلى بالحذر خلال فترة إجراءات العزل العام، ويبدو أني تعرضت للعدوى خلال التسوق".

وتابع: "لا أعاني من أي أعراض للمرض، أنا في مرحلة العزل الذاتي لمدة 7 أيام في المنزل، هذا ليس مثالياً بكل تأكيد مع وجود تدريبات".