رياضة | تفاصيل عرض الأهلي لمهاجم الترجي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل عرض الأهلي لمهاجم الترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي الأهلي إلى التعاقد مع طه ياسين الخنيسي مهاجم فريق الترجي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك من أجل تدعيم خط الهجوم.

وكشفت صحيفة "الصريح" التونسية عن أن الخنيسي تلقى العديد من العروض خلال الفترة الأخيرة من بينها عرض النادي الأهلي.

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وذكرت الصحيفة أن نادي الوفاق السعودي لديه رغبة أيضاً في التعاقد مع طه ياسين الخنيسي، وقد تكون وجهة اللاعب أحدى البطولات الخليجية.

ويتصدر طه ياسين الخنيسي، قائمة أغلى المهاجمين في الدوري التونسي بعد تألقه في السنوات الأخيرة، وفقاً لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

وذكر "foot24" التونسي، أن الخنيسي يتصدر قائمة أعلى المهاجمين من ناحية القيمة التسويقية بالدوري التونسي، إذ تصل قيمته إلى مليون يورو، بعد المستويات الرائعة التي يقدمها مع الترجي وأهدافه الحاسمة في الفترة الأخيرة.