رياضة | رغم تجديد عقده.. إنتر ميلان يتفاوض مع جيرو

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رغم تجديد عقده.. إنتر ميلان يتفاوض مع جيرو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث نادي إنتر ميلان الإيطالي في الفترة الأخيرة مع مسئولو نادي تشيلسي الإنجليزي من أجل التعاقد مع المهاجم الفرنسي اولفيه جيرو مهاجم البلوز.

وكان قد أعلن نادي تشيلسي في الأيام الأخيرة عن تجديد عقد جيرو مع الفريق خاصة وأن عقده كان سوف ينتهي هذا الصيف.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "ذا اتليتك"، إن تشلسي لا يمانع من خروج جيرو هذا الصيف رغم تجديد عقده، حيث أن انطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان معجب جدا باللاعب، وقد يتوجه للتعاقد مع جيرو في حال مغادرة لاوتارو مارتينيز إلى صفوف برشلونة.

ويريد ‏فرانك لامبارد مدرب تشيلسي ضم مهاجم اخر في الفريقؤ حيث تتجه انظار النادي لتيمو فيرنر، وموسى ديمبلي، وماورو إيكاردي، واوباميانج.