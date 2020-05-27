رياضة | تطورات جديدة بشأن تعاقد ليفربول مع فيرنر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة بشأن تعاقد ليفربول مع فيرنر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب مسئولو فريق ليفربول الإنجليزي التعاقد مع المهاجم الألماني تيمو فيرنر لاعب فريق لايبزيج خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم هجوم الفريق.

وطلب يورجن كلوب مدرب ليفربول التعاقد مع مهاجم جديد خلال الميركاتو، حيث واجه الريدز بعض الصعوبات لعدوم وجود البدائل الجيدة لثلاثي هجوم النادي في بعض المباريات.

وأشارت تقارير ألمانية حسب صحيفة "‏سبورت بيلد"، إن ليفربول يريد ضم تيمو فيرنر بشكل قوي، حيث تعد قيمة كسر عقده مع لايبزيج 55 مليون يورو، ولكن الريدز يرغب شرائه بقيمة أقل من قيمة كسر عقده.

ويُحضر فريق ليفربول عرضا خلال الساعات المقبلة قد يتضمن مبلغ 40 مليون يورو لإنهاء تلك الصفقة.