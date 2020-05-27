رياضة | كواليس بقاء ليونيل ميسي في برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كواليس بقاء ليونيل ميسي في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشعر مسئولو نادي برشلونة الإسباني أن الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يرحل عن النادي بنهاية الموسم الجاري.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن أن على الرغم من عدم انتهاء الموعد المحدد لإبلاغ برشلونة إذا قرر ميسي الرحيل، إلا أنه لا أحد يشك داخل كامب نو في استمراره.

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وأضافت الصحيفة ثقة إدارة برشلونة تصل إلى الحد الأقصى في ميسي، خاصة بعدما تقابل مع الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو، والرئيس التنفيذي أوسكار جراو، بعد العودة للتدريبات، رغم ما تردد عن وجود خلافات بعد قرار تخفيض الرواتب.

ومن ضمن علامات استمرار ميسي، سعادته باقتراب وصول مواطنه لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، والذي أشاد به بالفعل وطالب بضمه لبرشلونة.