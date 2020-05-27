رياضة | أرقام طه ياسين الخنيسي .. آخر المنضمين لترشيحات النادي الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أرقام طه ياسين الخنيسي .. آخر المنضمين لترشيحات النادي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل لجنة التخطيط بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، البحث عن مهاجم أجنبي جديد، ينضم للفريق في سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ودخل النادي الأهلي في عدة مفاوضات مع العديد من الأسماء في خط الهجوم، أبرزها "كريم لعريبي" مهاجم النجم الساحلي، "جاكسون موليكا" مهاجم مازيمبي الكونغولي، و"بغداد بونجاح" نجم نادي السد القطري.

وبحسب صحيفة "الصريح" التونسية، فإن الأهلي يفكر بشكل جدي في تدعم خط هجومه بنجم نادي الترجي "طه ياسين الخنيسي" في الصيف القادم.

وأصبح من المرجح رحيل المغربي "وليد أزارو" مهاجم الأهلي المعار لنادي الإتفاق السعودي عن الفريق خلال الصيف المقبل، في ظل عدم قناعة "رينيه فايلر" مدرب الأهلي بقدراته.

أرقام طه ياسين الخنيسي

خاض اللاعب 22 مباراة مع نادي الترجي هذا الموسم بجميع المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف، خلال 904 دقيقة لعب.

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وضمن بطولة الدوري التونسي، شارك اللاعب في 11 مباراة، سجل 3 أهداف، خلال 614 دقيقة لعب.

ولحساب بطولة دوري أبطال أفريقيا، شارك اللاعب في 6 مباريات بمجموع دقائق 186 دقيقة، ولم يشارك بأي هدف.

كما ظهر اللاعب في مناسبتين في بطولة كأس العالم للأندية دون ترك أي بصمة، حيث ظهر خلال 27 دقيقة فقط.

ولعب الخنيسي مبارتين في كأس تونس بمجموع دقائق 47 دقيقة، سجل خلالها هدفاً.

كما ظهر في بطولة كأس السوبر الأفريقي ضد الزمالك بخوضه 30 دقيقة من عمر اللقاء، ولم يشارك بأي هدف.

ومنذ انضمامه في صيف عام 2012 من النادي الرياضي الصفاقسي، خاض اللاعب 153 مباراة، سجل خلالها 66 هدفاً، وصنع 18 هدفاً آخر.