رياضة | نيوكاسل يستهدف ضم نجم جديد من برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نيوكاسل يستهدف ضم نجم جديد من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهدف مسؤولو فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي التعاقد مع نجم فريق برشلونة خلال الميركاتو الصيفي القادم لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.

واقتربت المملكة العربية السعودية من شراء نادي نيوكاسل يونايتد في الأيام المقبلة، حيث تنتظر صفقة بيع النادي موافقة رابطة البريميرليج فقط.

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ويرغب الملاك الجدد في تدعيم الفريق بشكل جيد للمنافسة على مركز مؤهل للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل، وتضع إدارة النادي ميزانية بمبلغ 260 مليون يورو لصفقات الصيف.

ويعد اللاعب البرازيلي فيليب كوتينهو من أبرز اللاعبين الذي يريد نادي نيوكاسل في التعاقد معهم هذا الصيف، وأيضا نادي برشلونة لا يمانع رحيل اللاعب.

ويلعب كوتينهو حاليا مع نادي بايرن ميونيخ الألماني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.