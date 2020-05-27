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رياضة | تطورات جديدة بشأن استئناف الدوري الإسباني

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كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة بشأن استئناف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الأيام الماضية تطورات جديدة بشأن استئناف الدوري الإسباني وذلك بعد توقف النشاط الرياضي في بداية شهر مارس بسبب انتشار فيروس

واستقرت الحكومة في إسبانيا بالتعاون مع وزارة الصحة على عودة الليجا في منتصف شهر يونيو القادم بشكل مبدئي، حيث يرى الطرفين أن البطولة المحلية سوف تعود ولكن ستكون هناك بعض الشروط والإجراءات الوقائية. 

وحدد الاتحاد الإسباني مع الحكومة يوم 12 يونيو كموعد لعودة مباريات الدوري الاسباني مرة أخرى، وعادت الأندية إلى التدريبات في الاسبوع الماضي.  

ويحتل فريق صدارة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن فريق صاحب المركز الثاني بعد 27 جولة من الليجا.

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