الامارات | أمازون تحصل على حقوق بث 7 مباريات أخرى من الدوري الألماني

شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون تحصل على حقوق بث 7 مباريات أخرى من الدوري الألماني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

حصلت شركة "أمازون" على حقوق بث المزيد من مباريات كرة القدم الألمانية، حيث توصلت إلى اتفاق لبث سبع مباريات أخرى بالدوري هذا الموسم إلى جانب أربع مباريات فاصلة.

وجاء ذلك حسب ما أكدته شركة أمازون، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء، وقال أليكس جرين، المدير الإداري لخدمة "أمازون برايم فيديو" المزودة لخدمات الفيديو حسب الطلب :"بعد ردود الفعل الإيجابية للغاية، يسعدنا بث المزيد من مباريات البوندسليغا مباشرة عبر برايم فيديو."

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وبعد الصعوبات التي شهدتها بداية مشوار أمازون في بث مباريات البوندسليغا في 18 مايو، والتي تتعلق بمزامنة التعليق، لم تشهد المرحلتين التاليتين من البث أي مشكلات.

وكانت منصة "دازن" للبث الرقمي قد توصلت إلى اتفاق في وقت سابق مع رابطة الدوري الألماني لبث مباريات لا يشملها العقد الموقع مع شبكة "سكاي" التليفزيونية.

فقد كان توقيع عقد جديد ضروريا بالنسبة لمنصة دازن، حيث كان لديها ترخيص فرعي من جانب شبكة "يوروسبورت"، لكنه لم يعد ساريا بعد أن أنهت الشبكة عقدها مع رابطة الدوري.

وستبث منصة دازن الآن نفس المباريات التي ستبثها شركة أمازون عبر خدمة برايم فيديو.

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