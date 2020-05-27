شكرا لقرائتكم خبر عن محمود سعد ينتظر نتائج فحص كورونا بعد تعرضه لوعكة صحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر محمود سعد، المدير الفني لاتحاد الكرة، نتائج فحص كورونا الذي أجراه، أمس الثلاثاء، للاطمئنان على صحته.

وتعرض الدكتور محمود سعد، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، لوعكة صحية طارئة ألمت به في أعقاب استقباله للمدربين الرياضيين العائدين من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، ضمن العالقين خارج الوطن، جراء الأزمة التي خلفها انتشار فيروس كورونا.

ووفقًا للصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على موقع «فيس بوك»، قام بمتابعة حالة «سعد» الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، الذي أجرى له كافة الاختبارات للاطمئنان عليه، وفي انتظار صدور نتائجها رغم تحسن حالة المدير الفني للاتحاد.

من جهته، طمأن الدكتور محمود سعد محبيه على حالته الصحية متوجها لهم بالشكر على أسئلتهم ومحاولات الاطمئنان عليه.