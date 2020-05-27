شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب دورتموند يعترف بصعوبة المنافسة على لقب الدوري الألماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف لوسيان فافر، مدرب بروسيا دورتموند، بصعوبة منافسة بايرن ميونيخ على لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم هذا الموسم، بعد الهزيمة 1-صفر أمام غريمه المتصدر وحامل اللقب، أمس الثلاثاء.

وبات دورتموند على بُعد 7 نقاط من بايرن، الذي يتطلع لحصد لقبه الـ8 على التوالي، قبل آخر 6 جولات بعد استئناف المسابقة هذا الشهر، عقب توقف لحوالي شهرين بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال فافر لموقع النادي: «ستكون المنافسة صعبة جدًا، لأننا نتأخر بفارق 7 نقاط، ويتبقى فقط 6 مباريات. نحن في حاجة إلى مواصلة تقديم أفضل مستوياتنا من أجل الفوز بالمباريات المتبقية».

وقلل فافر من خطورة إصابة المهاجم الشاب إيرلينج هالاند، الذي سجل 10 أهداف في الدوري منذ انضمامه في يناير الماضي.

وأوضح مدرب دورتموند: «لا أعتقد أنه سيغيب طويلًا. إنه يعاني من إصابة في الركبة. لا نعرف تحديدًا تفاصيل الإصابة».

وأكد فافر افتقاده وجود المشجعين في ملعبه، في ظل إقامة كل مباريات الدوري دون جماهير ضمن محاولات احتواء انتشار الفيروس.

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وارتفع رصيد بايرن، الذي حقق انتصاره السابع على التوالي في الدوري، إلى 64 نقطة مقابل 57 لدورتموند ويملك رازن بال شبورت لايبزيج، الذي سيلتقي مع هيرتا برلين يوم الأربعاء، 54 في المركز الثالث.