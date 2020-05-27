شكرا لقرائتكم خبر عن قائد ليفربول يتحدث عن استلام درع الدوري دون مشجعين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جوردان هندرسون، قائد ليفربول، إن استلام درع الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم دون مشجعين في الملعب سيكون شيئًا غريبًا.
ويحتاج ليفربول إلى 6 نقاط من آخر 9 مباريات لإحراز اللقب لأول مرة في 30 عامًا، لكن لم يتضح بعد الموعد المنتظر لاستئناف الموسم الذي توقف منذ مارس آذار بسبب جائحة كوفيد-19.
ولن يتم السماح للمشجعين بحضور المباريات في ظل الالتزام بتعليمات الحكومة عند عودة المنافسات الرياضية.
وقال هندرسون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): «بكل تأكيد سيكون شعوري مختلفًا، لأنه إذا فاز المرء بأي درع واستلمه دون حضور مشجعين يصبح الأمر غريبًا تمامًا».
وأضاف: «لم تحسم الأمور، ولا يزال أمامنا بعض العمل الذي نحتاج إلى أدائه. نريد إنهاء الموسم بأكبر قوة ممكنة لضمان استكمال الموسم بنفس المستوى».
وتابع: «بعد ذلك، وبغض النظر عن الفوز أو غير ذلك، فإن (استلام) الدرع دون وجود الجماهير... سيكون أمرا نحتاج إلى التعامل معه عندما يحدث».
وبدأت الفرق التدريب في مجموعات صغيرة الأسبوع الماضي وستشارك الأندية في تصويت يوم الأربعاء بخصوص السماح للاعبين بالتدريب بشكل أكثر تقاربا تمهيدا لاستئناف الموسم في وقت لاحق.
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