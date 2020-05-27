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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع حاسم لمعرفة مصير الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 مايو 2020
تلتقي رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، غداً الخميس، مع الحكومة في اجتماع سيحدد مصير الموسم الذي توقف منذ مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
سيعلم الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، ومسؤولو رابطة الدوري من وزير الرياضة فينتشنزو سبادافورا، إذا كانت الظروف الصحية مناسبة للعودة بعد قرابة ثلاثة أشهر من التوقف، وتحديداً منذ 9 مارس (أيلول)، بسبب تفشي فيروس كوفيد 19، الذي وصل عدد ضحاياه في إيطاليا إلى قرابة 30 ألف شخص.
وتتدرب فرق الدوري الإيطالي بشكل فردي منذ 4 من الشهر الجاري، وهي أملت بالعودة الى المنافسة في 13 يونيو المقبل، لكن رئيس الحكومة جوسيبي كونتي وقّع مرسوماً بتمديد تعليق المنافسات الرياضية حتى 14 من نفس الشهر.
وأعطى سبادافورا في 19 الشهر الحالي الضوء الأخضر لاستئناف التدريبات الجماعية، لكن الأندية ستنتظر حتى الخميس لمعرفة ما اذا كان من الممكن استئناف الموسم من عدمه.
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