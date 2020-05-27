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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل جندي بهجوم لداعش على حاجز أمني ببغداد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 مايو 2020
قُتل جندي عراقي وأصيب آخر، الأربعاء، في هجوم لعناصر من تنظيم داعش الإرهابي على حاجز أمني جنوبي بغداد.
ووفق بيان لخلية الإعلام الأمني (تابعة للجيش) فإن "مجموعة إرهابية داعشية أطلقت النار على نقطة حراسة تابعة إلى الفرقة السابعة عشر ما أدى إلى استشهاد مقاتل وإصابة آخر في قرية حبش ضمن منطقة صدر اليوسفية جنوبي بغداد".
ولايزال تنظيم داعش يشن هجمات داخل العراق رغم إعلان الحكومة القضاء على التنظيم عسكريا في أواخر عام 2017.
والأسابيع الماضية، شهدت إطلاق السلطات العراقية عدة حملات أمنية استباقية ضد أوكار التنظيم في مناطق مختلفة من البلاد بعد نشاط متصاعد داعش في البلاد أسفرت عن مقتل العديد من العناصر الإرهابية.
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