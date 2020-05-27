- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهلال السعودي يجدد عقد غوميز حتى 2022 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 مايو 2020
اتفقت إدارة نادي الهلال السعودي مع المهاجم الفرنسي بافيتمبي جوميز ، على تمديد عقده مع النادي لموسم إضافي، سيكون الرابع له مع الفريق ليظل في صفوف "الزعيم" حتى 2022.
أشارت صحيفة الرياضية السعودية بموقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، إلى أن تمديد عقد اللاعب يأتي بناء على التقارير الفنية التي رفعت لإدارة النادي، بعد تقديم اللاعب مستويات مرضية خلال العامين الماضيين.
وأوضحت الصحيفة نقلاً عن مصادر لم تكشف هويتها، أن مفاوضات الطرفين شهدت توافقاً كبيراً لتمديد المدة التعاقدية.
وكانت مدة العقد السابق ثلاثة أعوام مع وجود بند يتيح للنادي فسخ العقد بعد نهاية الموسم الثاني، بشرط دفع مبلغ بسيط تم الاتفاق عليه حال إبلاغ اللاعب بذلك قبل نهاية الموسم الثاني.
وأضافت: "العقد نص على أنه في حال لم يتم دفع المبلغ من قبل إدارة الهلال يكون العقد ملزماً حتى نهاية الموسم الثالث، وهذا ما اتخذته إدارة الهلال لرغبتها في استمرار اللاعب قبل أن يتم الاتفاق على توقيع عقد جديد لتمديد بقاء غوميز لموسم رابع مع الهلال حتى نهاية 2022".
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال السعودي يجدد عقد غوميز حتى 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.