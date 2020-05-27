شكرا لقرائتكم أشرف صبحي: الوزارة تسعى لتعزيز دور مصر في توطيد العلاقات مع دول أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تسعى لتعزيز دور مصر في تحقيق الرؤية الأفريقية المُشتركة، وتوطيد العلاقات مع الشعوب الافريقية ، بناءا على رؤية القيادة السياسية ، وتزامنا مع ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية ، وأضاف صبحي ان الوزارة تنفذ العديد من المبادرات والملتقيات والبرامج والأنشطة والفعاليات التي تستهدف تعزيز التعاون والتواصل بين الاشقاء الافارقة والعمل على تعزيز مجال تمكين الشباب وتنمية قدراتهم في مجال القيادة واتخاذ القرارات والعمل على استثمار طاقات الشباب الأفريقى وابتكاراتهم مما يسهم بفاعلية فى تحسين وتطوير جميع القطاعات الاقتصادية بالقارة الافريقية، باعتبارهم إحدى أهم ثروات وإمكانيات القارة في مواجهة كافة التحديات، وتحقيق تطلعات وآمال شعوبها.

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وتابع وزير الرياضة بأن الدولة لديها إيمان بأن الطاقة الكبيرة لدى الشباب الافريقي يمكن أن تدفع القارة إلى عصر جديد من التنمية والتقدم والعمل على تنفيذ خطة الاتحاد الأفريقي لعام 2063 بالتزامن مع خطة التنمية المستدامة 2030، لافتا الي ان الرئيس عبدالفتاح السيسي يتبنى الفكر الايجابي والمبدع لشباب القارة السمراء الذي يدفعها الي التقدم والرقي.

أكد وزير الشباب و الرياضة على أهمية النشاط الرياضى في خلق أجيال قادرة على تحمل مسؤولية النهوض بالقارة تحرص مصر على استضافة العديد من الفعاليات الرياضية الإفريقية واقامة المنتديات بحضور أبناء القارة السمراء لتدعيم الروابط الثقافية والحضارية بين شعوبنا، ترسيخاً للهوية الأفريقية وإعلاءً لمبادئ التضامن الأفريقي والتأكيد على دور مصر الريادي في الفترة الحالية وخطط التعاون المثمر بين مصر والعديد من الدول الأفريقية في المجالات المختلفة.