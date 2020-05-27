شكرا لقرائتكم اتحاد السلة يمنح موظف شهر إجازة بعد وفاة والده بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة منح أحد موظفي الاتحاد إجازة لمدة شهر ، بعد وفاة والده بفيروس كورونا، وتأتى الاجازة لحين الاطمئنان على سلامة الموظف ، وعدم انتقال الفيروس له ، رغم أن الاتحاد لا يعتمد إلا على 25% من اجمالى الموظفين خلال فترة الحظر .

وكشف مصدر مسئول في اتحاد كرة السلة أن أحد الموظفين بالاتحاد توفى والده مصابا بالكورونا ، فتم منح الموظف إجازة لمدة شهر ، للتأكد من سلامته من الفيروس ، رغم أنه لم يتواجد في الاتحاد منذ فترة تصل الى اسبوعين ، في ظل اعتماد السلة على 25% من نسبة العمالة ، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء والالتزام بنسبة التباعد ، مضيفا أنه حالة مخالطة الموظف لوالده المتوفى فبالتأكيد سيقوم مسئولي وزارة الصحة بعمل مسحة لتحليل فيروس كورونا له ، ولكل من خالط المتوفى ، كما ان الاتحاد يستعين بأحد الشركات لرش مقر الاتحاد وكل انحاؤه ، لتعقيم وتطهير اتحاد السلة ، كإجراء احترازى منذ الاعلان عن فيروس كورونا المستجد .

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أكد الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، على صعوبة إلغاء مسابقة بطولة الدوري أوغيرها من المسابقات التي ينظمها الاتحاد بشكل عام ، وقال أبوفريخة خلال حوار أجراه عبر بث مباشر للصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة السلة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إلغاء المسابقات أمر غير وارد، فالموسم كان على وشك الانتهاء، يتبقي في الدوري مباراة أو اثنين بين الأهلي والجزيرة، ويتأهل الفائز لمواجهة الاتحاد في النهائي، وفي كأس مصر وصلت المباريات لدور ال8 ويمكن انهاء المسابقة في غضون 4 أيام، وتتبقي مباريات قليلة بالنسبة للسيدات"

مضيفا: "الحديث عن إلغاء المسابقة أمر صعب جدا، الأندية تكبدت مصروفات كبيرة، وهناك جهد كبير بذل من الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، عدم استكمال الموسم أمر غير جيد للأندية والاتحاد والرياضة بشكل عام".