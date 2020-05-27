شكرا لقرائتكم وزير الرياضة وغريب يطمئنان على محمود سعد بعد إجراء اختبار كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص وزير الشباب و الرياضة أشرف صبحي على الإطمئنان على محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة بعد إجراء اختبار فيروس كورونا أمس بعد الاشتباه في إصابته بعد تعرضه لوعكة صحية ، كما أرسل شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاوليمبي رسالة للإطمئنان علي صحة محمود سعد.

يترقب مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة نتيجة التحليل الخاص بمحمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة والتي ستظهر اليوم الأربعاء، لتحليل فيروس كورونا بعد اشتباه إصابته بـ"الفيرس" والذى جاء بعد استقباله عدد من المدربين المصريين العالقين العائدين من السعودية والإمارات خلال الايام الماضية ، حيث قام سعد بعمل اختبار للفيروس وينتطر نتيجته سواء بالايجاب او السلب، حيث تعرض لوعكة صحية مفاجئة منذ عدة أيام.

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أكد مسئولو اتحاد الكرة أنه في حالة إيجابية عينة محمود سعد المدير الفني للاتحاد وثبوت إصابته بفيروس كورونا سيتم عمل تحليل للعاملين الذين خالطوه في الأسابيع الماضية للإطمئنان عليهم ، و منع تواجد العمال خلال الفترة المقبلة إلا في حدود المطلوب أما في حالة سلبية العينة فتسير الأمور بشكلها الطبيعي والعودة تدريجيا للعمل.

في سياق متصل ، كشف مسئولو اتحاد الكرة أن من ضمن الإجراءات الاحترازية التى ستطلبها اللجنة الطبية المشكلة من قبل وزير الرياضة واتحاد الكرة تحسبا لعودة الدورى، السماح لكل ناد بـ25 فردا فى كل مباراة عبارة عن 18 لاعبا ومدير فنى ومدرب عام وطبيب الفريق ومساعد له وإدارى فى إطار منع التزاحم داخل الملاعب، وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن اللجنة الطبية بالجبلاية ستوصى ضمن الإجراءات الاحترازية المطلوب تنفيذها حال استئناف التدريبات الجماعية يوم 15 يونيو المقبل، بأن يخضع جميع اللاعبين لتحليل الكشف عن فيروس كورونا قبل عودة التدريبات، على أن يتم عزل جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى معسكر مغلق بعد ظهور نتيجة التحليل، حتى انتهاء الموسم الكروى.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن اللجنة الطبية ستطلب عزل جميع اللاعبين بمجرد عودة التدريبات الجماعية لأنه حال خروج أى لاعب عن المعسكر، سيتم عمل تحليل جديد له منعا لأى عدوى قد ينقلها لزملائه بعد عودته للمعسكر، وتابع مسئولو اتحاد الكرة أن اللجنة الطبية ستضع كل الاشتراطات والإجراءات أمام وزير الرياضة، وحال الموافقة عليها سيتم عرضها على الأندية لتأكيد الالتزام بها حال استئناف التدريبات.