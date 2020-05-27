شكرا لقرائتكم خبر عن شهر إجازة لموظف باتحاد السلة بعد وفاة والده بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدى أبو فريخة، منح أحد موظفى الاتحاد إجازة لمدة شهر، بعد وفاة والده بفيروس كورونا، وذلك لحين الاطمئنان على سلامة الموظف وعدم انتقال الفيروس له، رغم أن الاتحاد لا يعتمد إلا على 25% من إجمالى الموظفين خلال فترة الحظر.

وكشف مصدر مسئول فى اتحاد كرة السلة أن أحد الموظفين بالاتحاد توفى والده مصابا بكورونا، فتم منح الموظف إجازة لمدة شهر للتأكد من سلامته من الفيروس، رغم أنه لم يتواجد فى الاتحاد منذ فترة تصل إلى أسبوعين، فى ظل اعتماد السلة على 25% من نسبة العمالة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء والالتزام بنسبة التباعد، موضحا أنه حال مخالطة الموظف لوالده المتوفى سيقوم مسئولو وزارة الصحة بعمل مسحة لتحليل فيروس كورونا له، ولكل من خالطه، كما أن الاتحاد يستعين بإحدى الشركات لتعقيم مقر الاتحاد كإجراء احترازى منذ الإعلان عن فيروس كورونا المستجد.

من جهته أكد الدكتور مجدى أبو فريخة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة، صعوبة إلغاء مسابقة بطولة الدورى أوغيرها من المسابقات التى ينظمها الاتحاد بشكل عام، وقال أبوفريخة خلال حوار أجراه عبر بث مباشر للصفحة الرسمية للاتحاد المصرى لكرة السلة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "إلغاء المسابقات أمر غير وارد، فالموسم كان على وشك الانتهاء، يتبقى فى الدورى مباراة أو اثنين بين الأهلى والجزيرة، ويتأهل الفائز لمواجهة الاتحاد فى النهائي، وفى كأس مصر وصلت المباريات لدور ال8 ويمكن انهاء المسابقة فى غضون 4 أيام، وتتبقى مباريات قليلة بالنسبة للسيدات"

وأضاف، "الحديث عن إلغاء المسابقة أمر صعب جدا، الأندية تكبدت مصروفات كبيرة، وهناك جهد كبير بذل من الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، عدم استكمال الموسم أمر غير جيد للأندية والاتحاد والرياضة بشكل عام".