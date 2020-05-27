شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة وشوقى غريب يطمئنان على محمود سعد بعد إجرائه اختبار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على الإطمئنان على محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة، بعد إجرائه اختبار فيروس كورونا أمس للاشتباه فى إصابته لتعرضه لوعكة صحية، كما أرسل شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى رسالة للاطمئنان على صحة محمود سعد.

ويترقب مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة نتيجة التحليل الخاص بمحمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة والتى ستظهر اليوم، الأربعاء، لتحليل فيروس كورونا بعد اشتباه إصابته بـ"الفيرس" والذى جاء بعد استقباله عدداً من المدربين المصريين العالقين العائدين من السعودية والإمارات خلال الأيام الماضية، وأجرى سعد اختبارا للفيروس وينتطر نتيجته سواء بالإيجاب أو السلب، حيث تعرض لوعكة صحية مفاجئة منذ عدة أيام.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أنه فى حال إيجابية عينة محمود سعد المدير الفنى للاتحاد وثبوت إصابته بفيروس كورونا سيتم عمل تحليل للعاملين الذين خالطوه فى الأسابيع الماضية للاطمئنان عليهم، ومنع تواجد العمال خلال الفترة المقبلة إلا فى حدود المطلوب، أما فى حال سلبية العينة فتسير الأمور بشكلها الطبيعى والعودة تدريجيا للعمل.

فى سياق متصل، كشف مسئولو اتحاد الكرة أن من ضمن الإجراءات الاحترازية التى ستطلبها اللجنة الطبية المشكلة من قبل وزير الرياضة واتحاد الكرة تحسبا لعودة الدورى، السماح لكل ناد بـ25 فردا فى كل مباراة عبارة عن 18 لاعبا ومدير فنى ومدرب عام وطبيب الفريق ومساعد له وإدارى فى إطار منع التزاحم داخل الملاعب، وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن اللجنة الطبية بالجبلاية ستوصى ضمن الإجراءات الاحترازية المطلوب تنفيذها حال استئناف التدريبات الجماعية يوم 15 يونيو المقبل، بأن يخضع جميع اللاعبين لتحليل الكشف عن فيروس كورونا قبل عودة التدريبات، على أن يتم عزل جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى معسكر مغلق بعد ظهور نتيجة التحليل، حتى انتهاء الموسم الكروى.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن اللجنة الطبية ستطلب عزل جميع اللاعبين بمجرد عودة التدريبات الجماعية لأنه حال خروج أى لاعب عن المعسكر، سيتم عمل تحليل جديد له منعا لأى عدوى قد ينقلها لزملائه بعد عودته للمعسكر، وتابع مسئولو اتحاد الكرة أن اللجنة الطبية ستضع كل الاشتراطات والإجراءات أمام وزير الرياضة، وحال الموافقة عليها سيتم عرضها على الأندية لتأكيد الالتزام بها حال استئناف التدريبات.