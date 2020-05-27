شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة يستعيد ذكريات التتويج بالكونفدرالية مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد عبد الله جمعة، لاعب فريق الزمالك، ذكريات تتويج الزمالك بالكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه، ونشر صورة من مباراة الفريق التى أقيمت العام الماضى وفاز خلالها على نظيره نهضة بركان المغربى بنتيجة 5 /3 بركلات الترجيح وتوج بكأس الكونفدرالية الأفريقية، ويظهر فى الصورة عبد الله جمعة وهو يصرخ فى أرض الملعب فرحا بالتتويج، وعلق عليها بكتابة تاريخ المباراة وهو 26 مايو 2019 مع كأس وميدالية .

وتوج الفريق الأول للزمالك ببطولة الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة فى تاريخه، حين حقق الأبيض اللقب لأول مرة فى تاريخه بالنسخة الماضية على حساب فريق نهضة بركان بطل المغرب فى اللقاء الذى أقيم باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إياب نهائى البطولة الكونفدرالية بنتيجة 5 / 3 بضربات الترجيح، ليتوج الأبيض بأول ألقابه بالبطولة الكونفدرالية، تحت قيادة كريستيان جروس، المدير الفنى السابق لقلعة ميت عقبة، حيث حسمت المباراة بركلات الترجيح بعد انتهاء مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد، أحرزه محمود علاء، مدافع الفريق، من ركلة جزاء، وهى نفس نتيجة مباراة الذهاب ولكن لصالح بطل المغرب، ونصت اللائحة على اللجوء لركلات الترجيح مباشرة دون لعب أوقات إضافية.

كما نجح الزمالك بفضل تتويجه بلقب الكونفدرالية فى التأهل للعب مباراة السوبر الأفريقى ليواجه الترجى التونسى الذى شارك فى المباراة بصفته بطلاً لدورى أبطال أفريقيا عن النسخة الماضية، ليتوج باللقب الأبيض باللقب، للمرة الرابعة فى تاريخه على حساب الترجى التونسى، بعدما حقق الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد الغرافة القطرى شهر فبراير الماضى.