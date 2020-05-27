شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الخطيب يجتمع مع لجنة التخطيط والإدارة المالية بالأهلي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا ظهر اليوم الأربعاء مع لجنة التخطيط للكرة، وذلك لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاع الكرة، سواء على صعيد الأكاديمية والناشئين، أو الفريق الأول لكرة القدم.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، يتطرق الاجتماع لبحث التجهيزات الخاصة بالمرحلة القادمة حال استئناف النشاط الكروي، وفقًا لرؤية الدولة، وما تراه من إجراءات احترازية للحفاظ على سلامة الجميع، وهو الأمر الأهم للنادي وإدارته.

كما يعقد «الخطيب» اجتماعًا مع الإدارة المالية لمناقشة بعض الأمور الخاصة بحركة السيولة في النادي والترتيب لمواجهة الإلتزامات المالية خلال المرحلة المقبلة.