شكرا لقرائتكم كهربا يوجه رسالة رومانسية من على البحر: الروح لا تهوى إلا من يشبهها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلى ومنتخب مصر ، صورة أثناء توجده فى إجازة ساحلية بصحبة أصدقاؤه لقضاء عيد الفطر موجها رسالة رومانسية كالتالى :" تهوى العين من يعجبها و يهوى العقل من يفهمه ، أما الروح فلا تهوى إلا من يشبهها . كهربا Advertisements ويتواجد "صالح جمعة ومحمود عبد المنعم كهربا"، لاعبا الأهلى مع "أحمد رفعت" صانع ألعاب الزمالك المعار للاتحاد السكندرى، فى إجازة ساحلية خلال عيد الفطر المبارك، ويرتبط الثلاثى بعلاقة قوية منذ أن كانوا ضمن صفوف نادى إنبى قبل انتقال كل منهم إلى ناديه الحالى، لذا حرص الثلاثى على التجمع وقضاء إجازة عيد الفطر المبارك سويًا؛ خاصة فى ظل توقف النشاط الرياضى وتعليق منافسات الدورى الممتاز، منذ منتصف شهر مارس الماضى، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر انتشار فيروس كورونا، الذى تسبب أيضًا فى تأجيل منافسات دور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا لأجل غير مُسمى من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، والذى كان مُحددًا له شهر مايو الجارى، حيث تأهل الأهلى لمواجهة الوداد البيضاوى، فيما من المقرر أن يواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى. وشارك محمود كهربا مع الأهلى منذ انضمامه الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية بيناير الماضى، فى 10 مباريات بواقع 6 مباريات فى الدورى و3 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا ومباراة فى كأس السوبر المصرى، وأحرز خلالهم 3 أهداف، أما صالح جمعة فابتعد عن حسابات السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للقلعة الحمراء، حيث لم يشارك جمعة مع الأحمر سوى فى مباراة واحدة ببطولة دورى أبطال إفريقيا ولم يشارك بعدها فى أى مباراة.

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