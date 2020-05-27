شكرا لقرائتكم فيفا يصدم الزمالك في قضية نادى القرن الحقيقى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صدم الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بشأن قضية نادى القرن الذى يسعى الأبيض لاسترداد لقب نادى القرن من النادى الأهلى الذى حصل عليه من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم.

وأكد مصدر داخل فيفا، أن الاتحاد الدولى سيرفض البت في قضية نادى القرن لعدم الاختصاص وسيعيدها للاتحاد الأفريقي لأنه قضية غير مختصة له وإنما تخص الكاف والأندية المحلية في القارة.

وكلّف المستشار مرتضى منصور، الرباعى أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى وهانى زادة وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى منصور، أعضاء مجلس الإدارة، بجمع كل الملفات الخاصة بقضية نادى القرن، والتى ستضمن ما بين اللوائح والنتائج وأرقام الفريق فى بطولات الاتحاد الأفريقى، وكذلك الاستعانة بجميع الخبراء القانونيين والرياضيين، بجانب اللجوء لبعض الخبراء القانونيين الأجانب وخبراء لوائح بالاتحاد الأفريقى والاتحاد الدولى، وذلك لرفع دعوى قضائية فى المحكمة الرياضية الدولية لاسترداد لقب نادى القرن من النادى الأهلى الذى حصل عليه من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم.

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وكان مرتضى منصور قد منح رباعى لجنة الزمالك مُهلة لمدة شهرًا لجمع كل الملفات ورفع تقرير له لتعديله قبل التحرك بشكل رسمى نحو تقديم قضية بشأن أحقية النادى الأبيض فى الحصول على لقب نادى القرن الأفريقى، بالإضافة إلى التواصل بشكل رسمى مع الاتحاد الأفريقى بشأن تلك المسألة، كما من المقرر، أن تجتمع لجنة لقب نادى القرن مع خبيرا اللوائح محمد فضل الله ومحمد بيومى خلال الأسبوع الجارى، لبحث اخر مستجدات ملف لقب نادى القرن والقضية التى سيتم طرحها فى المحكمة الرياضية الدولية، حيث سيتضمن الاجتماع مراجعة لوائح الاتحاد الأفريقى والنقاط التى يستند عليها الزمالك فى القضية، وكذلك دراسة الحالات المماثلة، لمعرفة الموقف الكامل للزمالك فى القضية قبل تقديمها رسميا، خاصة أن هناك موافقة مكتوبة من نادى الزمالك على لائحة اختيار نادى القرن وقت صدورها عام 94.