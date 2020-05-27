شكرا لقرائتكم محمد زيدان ينشر صورة نجله معلقا: "وحشتنى يا أحلى حاجة فى حياتى" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر محمد زيدان نجم منتخب مصر صورة بصحبة نجله عبر صفحته الشخصية على إنستجرام ، معلقا :"وحشتنى و بحبك يا أحلى حاجة فى حياتى " ،حيث كشف زيدان مسبقا فى أحد البرامج التليفزيونية أن أبناؤه من زوجته الأجنبية الأولى متواجدين معها خارج مصر و لم يراهم بسبب ظروف إيقاف الطيران للوقاية من فيروس كورونا المستجد .



محمد زيدان

زيدان

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شارك محمد زيدان، نجم منتخب مصر السابق، جمهوره مؤخرا بصورة له مع طفله الصغير وهو يعلمه طريقة لعب كرة القدم، ونشر محمد زيدان صورته مع ابنه الصغير على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، اليوم الاثنين، حيث ظهر وهو يحمله على يده وامام الكرة وعلق قائلا: " زيدان الأب وزيدان جونيور في العمل"، ولقت الصورة تفاعل كبير من جانب متابعي زيدان على حساباته بالسوشيال ميديا.

وفي وقت سابق، استعاد محمد زيدان، نجم منتخب مصر السابق، عبر حسابه على إنستجرام، صورة قديمة جمعته بحازم إمام نجم الزمالك السابق والإعلامى سيف زاهر وأبنائهم وعلق قائلا، "وحشتنى أيام زمان دى جداً"، فى إشارة للعزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا على الجميع.