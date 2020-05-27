شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: كهربا رقم 5 فى مركزه بالمنتخب.. وقفشة والشحات لم يستغلا فرصة المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أسامة نبيه، نجم نادى الزمالك والمدرب العام للمنتخب الوطنى السابق، أن تصريحاته بشأن فترة لعبه داخل نادى غزل المحلة وعدم إحرازه أهدافا فى مرمى الأبيض أخذت أكثر من حجمها، موضحا أنه اتفق خلال الأيام الماضية على الذهاب إلى مدينة المحلة وتقديم الاعتذار الكامل للنادى وجماهيره العريضة تقديراً لهم واعترافاً منه بالخطأ غير المقصود.

وقال نبيه، فى حوار خاص مع موقع "سوبر كورة"، "بالطبع أنا أخطأت لذلك لا ألوم سوى نفسى على هذه الضجة التى حدثت وردود الفعل لكن فى النهاية أى لاعب ينتمى إلى قطبى الكرة المصرية تنتابه حالة غريبة عندما يواجه فريقه السابق، لكن هذا الأمر يتلاشى عندما يشير الحكم إلى بداية المباراة، وتأكيداً لما قلته هو ما حدث مع الترسانة عندما لعبت وسجلت فى مرمى الزمالك وهذا هو عالم الاحتراف ومهنتنا التى نحترمها ونسعى للنجاح فيها منذ زمن طويل".

وكان مجلس إدارة نادى غزل المحلة، برئاسة أشرف عزت، وافق على قبول اعتذار أسامة نبيه على خلفية تصريحاته المُثيرة التى قال فيها إنه رفض التسجيل فى مرمى الزمالك عندما كان لاعباً فى غزل المحلة موسم 2001 - 2002 وتحديداً فى الدور قبل نهائى لكأس مصر، وهى التصريحات التى ما زالت تلقى ردود فعل قوية فى الشارع الرياضى المصرى.

وتحدث نبيه عن كواليس خاصة خلال فترة توليه منصب المدرب العام للمنتخب الوطنى قائلاً :" بالطبع أعتبر فترة العمل فى المنتخب الأول نقطة فارقة فى مشوارى، حيث إنه شرف لأى مدرب شغل هذا المنصب،كما أننى تعاملت مع مدرب عالمى بحجم هيكتور كوبر فقد استفدت كثيراً من خبراته الكروية طيلت السنوات التى قضيناها معاً، وأعتقد ان الفترة كانت كافية لاتخاذ قرارى العمل كرجل أول فى المستقبل".

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وكشف المدرب العام الأسبق للمنتخب الوطنى العديد من التفاصيل خلال فترة وجوده مع الفريق، وتحديدًا أثناء مونديال روسيا، حيث أكد أن محمود عبد المنعم كهربا انفعل بسبب حديث الاعلام عقب مباراة روسيا عن رحيل الجهاز الفنى للفراعنة بسبب عدم احراز نتائج إيجابية وهو أمر أثر بشكل كبير على سلوكيات اللاعب خاصة وأنه قام بالانفعال وقال أنتم خلاص ماشيين مش عايز حد يتكلم معايا وهو أمر طبعاً فى ظل الظروف الطبيعية مرفوض لأنه مدرب وكوبر مدير فني،والبعض يرى أن كهربا كانت لديه رغبة فى اللعب مكان تريزيجيه كجناح وخاصة بودية الكويت بسبب عروض الاحتراف وقتها.

وتابع نبيهن "لم يتحدث من قريب أو بعيد محمود كهربا فى هذا الأمر معى وهو كان يعلم أنه رقم 5 فى مركز الجناح بالمنتخب لحساب محمد صلاح وتريزيجيه ورمضان صبحى وعمرو وردة على الترتيب وبالتالى كانت حظوظه ستكون ضعيفة جدا التواجد فى المونديال لو تمسك باللعب كجناح وهو يعى هذا الأمر تماماً وأننا كنا نرغب فيه كمهاجم بديل لمروان محسن وهو الأمر الذى جعلنا نضعه على حساب أحمد حسن كوكا".

كما أكد نبيه أن باسم مرسى عوقب بالمنتخب خلال معسكر واحد ثم تراجع مستواه الفني، مما جعله خارج حسابات كوبر، مضيفاً أن محمد مجدى قفشة ومعه حسين الشحات جاءت لهما فرصة ذهبية قبل مونديال روسيا 2018، لكنهما لم يستغلا الفرصة.

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