شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان ينشر صورة بصحبة نجله ويعلق: "وحشتنى يا أحلى حاجة فى حياتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمد زيدان، نجم منتخب مصر السابق، صورة بصحبة نجله عبر صفحته الشخصية على إنستجرام وعلق قائلا، "وحشتنى وبحبك يا أحلى حاجة فى حياتى". وكشف زيدان مسبقا فى أحد البرامج التليفزيونية أن أبناءه من زوجته الأجنبية الأولى موجودون معها خارج مصر ولم يرهم بسبب ظروف إيقاف الطيران للوقاية من فيروس كورونا المستجد .



زيدان

وشارك محمد زيدان، نجم منتخب مصر السابق، جمهوره مؤخرا بصورة له مع طفله الصغير وهو يعلمه طريقة لعب كرة القدم، ونشر محمد زيدان صورته مع ابنه الصغير على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، اليوم الاثنين، حيث ظهر وهو يحمله على يده وامام الكرة وعلق قائلا: " زيدان الأب وزيدان جونيور في العمل"، ولقت الصورة تفاعل كبير من جانب متابعي زيدان على حساباته بالسوشيال ميديا.

Advertisements

وفي وقت سابق، استعاد محمد زيدان، نجم منتخب مصر السابق، عبر حسابه على إنستجرام، صورة قديمة جمعته بحازم إمام نجم الزمالك السابق والإعلامى سيف زاهر وأبنائهم وعلق قائلا، "وحشتنى أيام زمان دى جداً"، فى إشارة للعزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا على الجميع.