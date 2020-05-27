شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب تطلق مسابقة للطلائع للتعبير عن أبطال الجيش والشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان "عبَر من قلبك"، تنفذ وزارة الشباب والرياضة مسابقة للطلائع فى الفئة العمرية من 12 حتى 17 عاماً، لتسليط الضوء على إبداعاتهم من خلال تعبيرهم فى لوحات فنية متنوعة عن قصص أبطال رجال الجيش والشرطة الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن، وتتضمن المسابقة عدة مجالات تتمثل فى "الشعر بالعامية" من خلال تأليف قصيدة شعرية مكونة من 10 أبيات، ومكتوبة على جهاز الحاسب الآلي، و"القصة القصيرة" يقدم فيها المتسابق قصة حول موضوع المسابقة تتراوح كلماتها ما بين 600 إلى 1200 كلمة، وتكون باللغة العربية الفصحى، ومكتوبة على جهاز الحاسب الآلي.

كما تشتمل المسابقة على مجال "إلقاء رسالة" وفيها يقوم المشارك بتسجيل مقطع صوتى بحد أقصى دقيقة ونصف، يعبر خلالها بأداء صوتى متميز عن قصة البطل، و"مجال الرسم" حيث يقدم الطليع أو الطليعة لوحة فنية بحجم ورقة A3 أوA4 معبرة عن موضوع المسابقة بالألوان أو بالأبيض والأسود، بالإضافة إلى مجال "كلمات بالخط العربي" يكتب فيها المشارك جملة تدين الإرهاب أو تحث على حب الوطن والانتماء، سواءً من الأقوال المأثورة أو من ابتكار المتسابق مع الالتزام بقواعد الخط العربى وجمالياته.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عن شروط المسابقة التى يتمثل أبرزها فى أنه غير مسموح بالمشاركة فى أكثر من مجال، ولابد وأن يمتاز العمل المقدم بالإبداع، وألا يكون قد شارك العمل فى أى مسابقة أخري.

وتخصص وزارة الشباب والرياضة جوائز مالية للفائزين بالمراكز الأولى بالمسابقة المٌعلن عن كافة تفاصيلها، وآليات التقديم لها على البوابة الإلكترونية لوزارة الشباب والرياضة.