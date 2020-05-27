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بلجيكا تُبعد موليكا عن الأهلي بسبب نسبة إعادة البيع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

ازدادت مفاوضات انتقال جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي للأهلي صعوبة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد دخول ناديين بلجيكيين في خط المفاوضات لضم اللاعب، وهو الأمر الذي تفضله إدارة مازيمبي لوجود اتفاقية تؤامه مع عدد من أندية بلجيكا تتيح لبطل الكونغو الحصول على نسبة كبيرة من عائد بيع اللاعب مستقبلاً تصل لأكثر من 40 % من قيمة الصفقة، وهو الأمر الذي لا يتوفر حال بيعه لأي نادٍ آخر سواء في أوروبا أو أفريقيا.

 

ونال موليكا إعجاب إدارة النادي الأهلي لتدعيم هجوم فريق الكرة بداية من الموسم المقبل خاصة بعد إحرازه 15 هدفًا في 30 مباراة خاضها مع مازيمبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا على مدار موسمين، كما صنع 4 أهداف، كما أثنى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على قدرات اللاعب عقب مشاهدة العديد من المباريات له، ويرحب موليكا بالانتقال للأهلي إلا أن إدارة مازيمبى ترفض التخلي عن اللاعب لأحد منافسيه فى البطولات الأفريقية، ويحاول مسئولو الأهلي اثناء إدارة مازيمبي عن قرارها الخاص برفض بيع موليكا للأهلي، حيث تفضل إدارة مازيمبي بيعه لأحد الأندية الفرنسية التي طلبت ضمه وعلى رأسها مونبليه وموناكو، كما أصبح الاتجاه الأقوى حالياً لبيعه في بلجيكا بسبب نسبة إعادة البيع.
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