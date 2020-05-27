شكرا لقرائتكم خبر عن بلجيكا تُبعد موليكا عن الأهلي بسبب نسبة إعادة البيع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ازدادت مفاوضات انتقال جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي للأهلي صعوبة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد دخول ناديين بلجيكيين في خط المفاوضات لضم اللاعب، وهو الأمر الذي تفضله إدارة مازيمبي لوجود اتفاقية تؤامه مع عدد من أندية بلجيكا تتيح لبطل الكونغو الحصول على نسبة كبيرة من عائد بيع اللاعب مستقبلاً تصل لأكثر من 40 % من قيمة الصفقة، وهو الأمر الذي لا يتوفر حال بيعه لأي نادٍ آخر سواء في أوروبا أو أفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر بلجيكا تُبعد موليكا عن الأهلي بسبب نسبة إعادة البيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.