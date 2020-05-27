شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُعدّل لافتة نادى القرن لتجنب "غرامات" كاف بعد إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُجرى مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، تعديلات فى الوقت الحالى على اللافتات المُعلقة على أسوار قلعة ميت عقبة، المدون عليها أن الزمالك هو نادى القرن الحقيقى بالبطولات والإنجازات، وذلك بإزالة الشعار الخاص بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" من على اللافتات لتجنب توقيع أية غرامات على النادى الأبيض من قبل "كاف"، بعد التواصل الذى حدث مع المستشار مرتضى منصور رئيس النادى من قبل مسئولى "كاف" بشأن تلك المسألة حيث وعد مسئولى الاتحاد الأفريقى بإنهاء تلك المسألة تمامًا بعد نهاية إجازة عيد الفطر المبارك، حيث أوضح "كاف لمنصور أن استخدام شعار الاتحاد الأفريقى على تلك اللافتات يُعد مخالفة وهو ما استجاب له رئيس القلعة البيضاء وقرر إجراء تعديلات على تلك اللافتات على أن يستمر تواجدها على أسوار القلعة البيضاء.

وكلّف المستشار مرتضى منصور، الرباعى أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى وهانى زادة وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى منصور، أعضاء مجلس الإدارة، بجمع كل الملفات الخاصة بقضية نادى القرن، والتى ستضمن ما بين اللوائح والنتائج وأرقام الفريق فى بطولات الاتحاد الأفريقى، وكذلك الاستعانة بجميع الخبراء القانونيين والرياضيين، بجانب اللجوء لبعض الخبراء القانونيين الأجانب وخبراء لوائح بالاتحاد الأفريقى والاتحاد الدولى، وذلك لرفع دعوى قضائية فى المحكمة الرياضية الدولية لاسترداد لقب نادى القرن من النادى الأهلى الذى حصل عليه من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم.

وكان مرتضى منصور قد منح رباعى لجنة الزمالك مُهلة لمدة شهر لجمع كل الملفات ورفع تقرير له لتعديله قبل التحرك بشكل رسمى نحو تقديم قضية بشأن أحقية النادى الأبيض فى الحصول على لقب نادى القرن الأفريقى، بالإضافة إلى التواصل بشكل رسمى مع الاتحاد الأفريقى بشأن تلك المسألة، كما من المقرر، أن تجتمع لجنة لقب نادى القرن مع خبيري اللوائح محمد فضل الله ومحمد بيومى خلال الأسبوع الجارى، لبحث آخر مستجدات ملف لقب نادى القرن والقضية التى سيتم طرحها فى المحكمة الرياضية الدولية، حيث سيتضمن الاجتماع مراجعة لوائح الاتحاد الأفريقى والنقاط التى يستند عليها الزمالك فى القضية، وكذلك دراسة الحالات المماثلة، لمعرفة الموقف الكامل للزمالك فى القضية قبل تقديمها رسميا، خاصة أن هناك موافقة مكتوبة من نادى الزمالك على لائحة اختيار نادى القرن وقت صدورها عام 94.