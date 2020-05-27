قائد ليفربول: شعورنا مختلف تجاه لقب بريميرليج.. التتويج في غياب الجماهير غريب للغاية

محمد اسماعيل - القاهرة - (د.ب.أ)

قال جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول الإنجليزي إن تتويج الفريق بلقب الدوري الممتاز، للمرة الأولى منذ 30 عاما، في غياب الجماهير باستاد "أنفيلد" سيكون أمرا "غريبا للغاية".

ويتصدر ليفربول، الذي يدربه المدير الفني يورجن كلوب، جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 25 نقطة أمام أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني قبل تسع مراحل من نهاية المسابقة، ويحتاج إلى انتصارين فقط لحسم اللقب الذي توج به آخر مرة في عام 1990.

لكن المنافسات كانت قد توقفت في 13 مارس الماضي بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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وعادت جميع الأندية الــ20 بالدوري الممتاز إلى التدريبات على مجموعات صغيرة تأهبا للاستئناف المنتظر للمنافسات في يونيو المقبل بإقامة المباريات بدون جماهير ووفقا لمعايير وإجراءات صحية ووقائية صارمة.

وقال هندرسون في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) :"بالطبع سيكون شعورا مختلفا لأنه إذا حسمت لقبا وتوجت به بدون حضور الجماهير، سيكون أمرا غريبا."

وأضاف :"الأمر لم يحسم بعد. لا يزال أمامنا عمل يفترض القيام به ومازلنا بحاجة إلى الأداء بمستويات عالية حتى نهاية الموسم."

وأثيرت الشكوك حول إمكانية استئناف منافسات الدوري الممتاز في وقت قريب بعدما كشفت الفحوص عن حالات إصابة بعدوى كوفيد-19 بين اللاعبين والإداريين، ومن بينهم آرون رامسدالي حارس مرمى بورنموث الذي أعلن أمس الثلاثاء عن إصابته.