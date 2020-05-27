جوميز يوافق على تمديد تعاقده مع الهلال السعودي

وافق النجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم فريق الهلال السعودي، على تمديد تعاقده مع النادي، بعد مفاوضات جادة خاضها مجلس إدارة النادي السعودي معه.
وأبرزت تقارير سعودية، موافقة اللاعب على
وارتبط اسم اللاعب الفرنسي جوميز، بالانتقال إلى أوروبا بداية من الموسم المقبل، بعد النجاح اللافت في تجربته السعودية ومساهمته في تتويج الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا في نسخته الأخيرة، وحصوله على لقب هداف البطولة.
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