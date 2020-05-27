اتحاد اليد يهنئ محمد سند بجائزة أفضل جناح أيمن في الدوري الفرنسي

هنأ مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر ، نجم منتخبنا الوطني و المحترف بصفوف نادى نيم الفرنسي محمد سند بحصوله على لقب افضل جناح أيمن بالدوري الفرنسي لهذا الموسم . واعرب المجلس عن سعادته بحصول محمد سند على لقب افضل جناح أيمن بالدوري الفرنسي و الذي يعد اقوى دوري لكرة اليد فى العالم متمنيا كل التوفيق و النجاح دائما لنجم منتخبنا الوطني محمد سند و الذى يعد مثال اكثر من رائع للاعب المصري المحترف.

وتوج سند بجائزة أفضل جناح أيمن في الدوري الفرنسي لكرة اليد لهذا الموسم بنسبة تصويت 43% و ذلك عن جدارة و استحقاق بعد العروض الفنية و المهارية القوية و المميزة الذى يقدمها محمد سند مع نادية الفرنسى.

الجدير بالذكر أن محمد سند هو هداف كأس الاتحاد الأوروبي لهذا الموسم برصيد 43 هدف و هو الحاصل مع منتخب مصر الوطني على لقب بطولة الامم الإفريقية في نسختها الاخيرة والتي أقيمت بتونس في يناير الماضي.

الذي يعد اقوى دوري لكرة اليد فى العالم متمنيا كل التوفيق و النجاح دائما لنجم منتخبنا الوطني محمد سند و الذى يعد مثال اكثر من رائع للاعب المصري المحترف.وتوج سند بجائزة أفضل جناح أيمن في الدوري الفرنسي لكرة اليد لهذا الموسم بنسبة تصويت 43% و ذلك عن جدارة و استحقاق بعد العروض الفنية و المهارية القوية و المميزة الذى يقدمها محمد سند مع نادية الفرنسى.الجدير بالذكر أن محمد سند هو هداف كأس الاتحاد الأوروبي لهذا الموسم برصيد 43 هدف و هو الحاصل مع منتخب مصر الوطني على لقب بطولة الامم الإفريقية في نسختها الاخيرة والتي أقيمت بتونس في يناير الماضي.

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