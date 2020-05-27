بايرن ميونيخ يحسم "كلاسيكو ألمانيا" ويوسع فارق النقاط مع غريمه التقليدي

حقق فريق بايرن ميونخ فوزا ثمينا على ضيفه بوروسيا دورتموند 1-0 مساء الثلاثاء، في افتتاح الجولة 28 الدوري الألماني لكرة القدم، وبات بذلك في وضع جيد للفوز بلقب الدوري.



وتابع بايرن سلسة نتائجه الرائعة إثر فوزه للمرة الثالثة توالياً بعد العودة من الإيقاف بسبب فيروس كورونا، إذ انتصر في مباراتيه السابقتين أيضاً قبل هذه المباراة على يونيون برلين وآينتراخت فرانكفورت.



وسجل هدف الفوز الوحيد للفريق البافاري، اللاعب جوشوا كيميتش في الدقيقة 43 من اللقاء الذي أقيم أمام مدرجات فارغة بسبب فيروس كورونا.



وبهذا الفوز الثمين رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى (64) نقطة في الصدارة في الوقت الذي تجمد به رصيد بوروسيا دورتموند عند 57 بالمركز الثاني مؤقتاً.



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