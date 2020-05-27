شكرا لقرائتكم عثرات في طريقة صفقة الأهلي ومهاجم مازيمبي .. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إزدادت مفاوضات انتقال جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي للأهلي صعوبة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد دخول ناديين بلجيكيين في خط المفاوضات لضم اللاعب، وهو الأمر الذي تفضله إدارة مازيمبي لوجود اتفاقية تؤامه مع عدد من أندية بلجيكا تتيح لبطل الكونغو الحصول على نسبة كبيرة من عائد بيع اللاعب مستقبلاً تصل لأكثر من 40 % من قيمة الصفقة، وهو الأمر الذي لا يتوفر حال بيعه لأي نادي أخر سواء في أوربا أو افريقيا.

ونال موليكا اعجاب إدارة النادي الأهلي لتدعيم هجوم فريق الكرة بداية من الموسم المقبل ،خاصة بعد احرازه 15 هدف في 30 مباراة خاضها مع مازيمبي في بطولة دوري أبطال افريقيا على مدار موسمين، كما صنع 4 أهداف، كما اثنى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على قدرات اللاعب عقب مشاهدة العديد من المباريات له، ويرحب موليكا بالانتقال للأهلي إلا أن إدارة مازيمبى ترفض التخلي عن اللاعب لأحد منافسيه فى البطولات الأفريقية، ويحاول مسئولو الأهلي اثناء إدارة مازيمبي عن قرارها الخاص برفض بيع موليكا للأهلي، حيث تفضل إدارة مازيمبي بيعه لأحد الأندية الفرنسية التي طلبت ضمه وعلى رأسها مونبليه وموناكو، كما أصبح الاتجاه الأقوى حالياً لبيعه في بلجيكا بسبب نسبة إعادة البيع.