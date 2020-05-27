شكرا لقرائتكم الخطيب يجتمع بتخطيط الاهلي لبحث عدد من الملفات أبرزها الأكاديمية والناشئين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إجتماعًا ظهر اليوم، الأربعاء ، مع لجنة التخطيط للكرة وذلك لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاع الكرة سواء على صعيد الأكاديمية والناشئين أو الفريق الأول لكرة القدم ، ويتصدّر ملف المُعارين والراحلين قائمة الملفات التى سيُناقشها الخطيب مع اللجنة ويبحث رئيس النادى مع اللجنة عدة ملفات كروية مهمة فرضت نفسها على سطح الأحداث الرياضية فى القلعة الحمراء، منها ملف اللاعبين المُعارين خاصة أن جميعهم تقريباً طلبوا حسم موقفهم مع النادى من أجل الرد على العروض التى تلقوها خلال الفترة الماضية من أندية محلية وخارجية، لذا تقرر عقد اجتماع البوم بين محمود الخطيب ولجنة التخطيط التى يرأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو.

ويعقدظهر الأربعاء مع لجنة التخطيط للكرة لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاع الكرة، سواء على صعيد الأكاديمية والناشئين أو الفريق الأول لكرة القدم، ويتطرق الاجتماع لبحث التجهيزات الخاصة بالمرحلة القادمة حال استئناف النشاط الكروى وفقًا لرؤية الدولة وما تراه من اجراءات احترازية للحفاظ على سلامة الجميع وهو الأمر الأهم للنادى وإدارته.

من ناحية أخرى، كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى، موعد جلسة التجديد مع مروان محسن مهاجم الفريق الذى ينتهى تعاقده مع المارد الأحمر بنهاية الموسم الجارى، وأكد سيد عبد الحفيظ حسم ملف المهاجم مروان محسن عقد جلسة خلال الأسبوع المقبل لوضع كافة التفاصيل الخاصة بتجديد تعاقده مع الكيان الأحمر فور الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك.

Advertisements

واستقر النادى الأهلى على التجديد لمهاجم الفريق مروان محسن بعد الحصول على موافقة المدير الفنى السويسرى رينيه فايلر الذى أبدى ترحيبه ببقاء اللاعب واستمراره بين صفوفه خلال الفترة المقبلة.

ووقع اللاعب مع النادى لمدة 5 سنوات عند انتقاله من صفوف الإسماعيلى موسم 2016، وترغب لجنة التخطيط الأهلى تجديد عقد مروان محسن لمدة موسمين، بعدما أوصى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق بضرورة تجديد عقده والإبقاء عليه لحاجة الفريق لجهوده.