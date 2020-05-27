قصة صور.. كهربا "غاوي بحر وسباحة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد محمود عبد المنعم "كهربا" نجم الأهلى الحالى من أبرز نجوم الرياضة العاشقة للنزهات والبحر والهوى، حيث نجده دائمًا ما يستغل أى عطلة لقضائها بصحبة أصدقائه على البحر سواء فى الساحل أو خارج مصر، لا سيما أنه عاشق السباحة فى البحر أو حمام السباحة حيث حرص كهربا على قضاء عيد الفطر فى إجازة ساحلية بصحبة أصدقائه لتغير الجو فى ظل تعليق النشاط بسبب فيروس كورونا .
ويتواجد "صالح جمعة ومحمود عبد المنعم كهربا"، لاعبا الأهلى مع "أحمد رفعت" صانع ألعاب الزمالك المعار للاتحاد السكندرى، فى إجازة ساحلية خلال عيد الفطر المبارك، ويرتبط الثلاثى بعلاقة قوية منذ أن كانوا ضمن صفوف نادى إنبى قبل انتقال كل منهم إلى ناديه الحالى، لذا حرص الثلاثى على التجمع وقضاء إجازة عيد الفطر المبارك سويًا؛ خاصة فى ظل توقف النشاط الرياضى وتعليق منافسات الدورى الممتاز، منذ منتصف شهر مارس الماضى، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر انتشار فيروس كورونا، الذى تسبب أيضًا فى تأجيل منافسات دور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا لأجل غير مُسمى من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، والذى كان مُحددًا له شهر مايو الجارى، حيث تأهل الأهلى لمواجهة الوداد البيضاوى، فيما من المقرر أن يواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى.
و يرصد الخليج 365 لقطات للنجم كهربا فى عشق البحر و الهوى بالصور التالية :
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