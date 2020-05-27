شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يتدخل لإنهاء ملف رامي ربيعة في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تدخل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لإنهاء أزمة رامي ربيعة مدافع، بعد رفض الأخير تفعيل تعاقده الجديد مع ناديه قبل وضع القيمة التي اتفق عليها مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قبل توقيعه على بياض خلال الفترة الماضية، وطلب ربيعة إضافة 4 ملايين إضافية على قيمة عقده بعد أن فوجئ بمنحه 6 ملايين جنيه سنوياً، في الوقت الذي كان سيد عبد الحفيظ قد وعده بالحصول على 10 ملايين جنيه في الموسم الواحد ، ووعد الخطيب رامي ربيعة بتقديره مادياً بما يتناسب مع قيمته الفنية وكونه واحد من كباتن الفريق، ومن المقرر أن ينهي الخطيب الأزمة من خلال تعديل عقد اللاعب قبل تسجيله والوصول لصيغة توافقية مع ربيعة قبل تسجيل العقود.