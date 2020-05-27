الخطيب يتدخل لإنهاء ملف رامي ربيعة في الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تدخل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لإنهاء أزمة رامي ربيعة مدافع، بعد رفض الأخير تفعيل تعاقده الجديد مع ناديه قبل وضع القيمة التي اتفق عليها مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قبل توقيعه على بياض خلال الفترة الماضية، وطلب ربيعة إضافة 4 ملايين إضافية على قيمة عقده بعد أن فوجئ بمنحه 6 ملايين جنيه سنوياً، في الوقت الذي كان سيد عبد الحفيظ قد وعده بالحصول على 10 ملايين جنيه في الموسم الواحد ، ووعد الخطيب رامي ربيعة بتقديره مادياً بما يتناسب مع قيمته الفنية وكونه واحد من كباتن الفريق، ومن المقرر أن ينهي الخطيب الأزمة من خلال تعديل عقد اللاعب قبل تسجيله والوصول لصيغة توافقية مع ربيعة قبل تسجيل العقود.
ويرى رامي ربيعة أن المقابل الموضوع له لا يتناسب مع قيمته الفنية وكونه واحد من كباتن الفريق، ليعتبر نفسه لم يوقع هذه العقود وطلب من سيد عبد الحفيظ استردادها، ورفع رامى ربيعة الأمر للجنة التخطيط وإدارة النادي لبحث الأمر مُجدداً، خاصة أن ربيعة يرى أنه رفض العديد من العروض الأوروبية المغرية طوال الفترة الماضية للاستمرار مع الفريق نظراً لحاجة الفريق لجهوده، ومن المقرر أن تُنهى لجنة التخطيط وكذلك محمود الخطيب رئيس النادى والمشرف على ملف الكرة من خلال تعديل عقد اللاعب قبل تسجيله والوصول لصيغة توافقية مع رامى ربيعة بعد عدم توصله لاتفاق مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.
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