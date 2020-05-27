متى يعود الدوري السعودي؟ تغيير منتظر في الموعد القديم

يُناقش الاتحاد السعودي لكرة القدم هذه الأيام تغيير موعد استئناف الموسم الكروي الحالي 2020/2019، والذي حُدد مُسبقًا ليكون يوم 20 أغسطس المقبل.

ويستفسر مسؤولو الاتحاد السعودي بصفة دورية من وزارة الصحة والجهات الأمنية عن حالة جائحة كورونا، للتعرف على عواقب استئناف الدوري، وإمكانية إعادة اللاعبين المحترفين إلى أنديتهم من جديد للتحضير لما تبقى من جولات هذا الموسم.

وأكدت الجهات الرسمية في السعودية إمكانية عودة الحياة بشكل طبيعي في المملكة العربية السعودية، بدءًا من يوم 21 يونيه المقبل، وعليه تم إعادة التفكير في تغيير موعد عودة الدوري المحلي.

متى يعود الدوري السعودي؟

طرح رئيس الاتحاد السعودي “ياسر المسحل” فكرة استئناف الدوري السعودي للمحترفين في بداية شهر أغسطس بدلاً من يوم 20 من الشهر ذاته، وفقًا للمعطيات الإيجابية التي أعلنتها الجهات الرسمية يوم أمس الثلاثاء.

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وإذا ما استغرقت الأندية 20 يومًا في التدريبات التحضيرية لاستئناف الموسم الكروي بعد عودة الحياة يوم 21 يونيه، سيكون من المنطقي إقامة المباريات من جديد إما في منتصف يوليو أو بداية أغسطس على أبعد تقدير، بالتالي فلا توجد حاجة للانتظار حتى يوم 20 أغسطس!.

ويعتلي الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة بفارق ست نقاط فقط عن النصر الثاني، بينما يتذيل نادي العدالة جدول الترتيب برصيد 17 نقطة.

ويواجه كل من الحزم واتحاد جدة خطر الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، لعدم ابتعادهم عن مراكز الخطر بأكثر من نقطتين.