مرموش يُسجل أول مشاركة مصرية في الدوري الألماني منذ زيدان 2012

سجل اللاعب المصري الواعد “عمر مرموش”، مساء أمس الثلاثاء 26-5-2020، أول مشاركة مصرية في منافسات الدوري الألماني منذ 8 أعوام و29 يومًا على آخر مشاركة لأحد اللاعبين المصريين في المسابقة، والتي كانت من نصيب النجم المعتزل “محمد زيدان”.

وشارك عمر مرموش في آخر 15 دقيقة من مباراة فريقه “فولفسبورج” أمام باير ليفركوزن على ملعب باي آرينا، ضمن الجولة الـ 28 من الدوري الألماني “البوندسليجا”، عندما دخل بدلاً من الجناح السويسري “ريناتو شتيفين” الذي سجل أحد أهداف المباراة المنتهية بفوز كاسح لفولفسبورج بنتيجة 4/1، ليعود الفريق الأخضر للمنافسة على مركز مؤهل إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وانضم عمر مرموش لصفوف فولفسبورج في عام 2017 قادمًا من وادي دجلة الذي مثله لمدة موسمين فقط بعد تصعيده للفريق الأول.

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وعمل اللاعب صاحب الـ 21 عامًا بكل قوته للحصول على فرصة اللعب مع الفريق الأول على مدار الثلاث سنوات الماضية دون جدوى.

وأخيرًا جاءت لعمر مرموش الفرصة بنهاية الموسم الحالي بسبب الأداء المذهل الذي قدمه مع فريق فولفسبورج “ب”، حيث سجل 9 أهداف في 15 مباراة في الدوري الألماني الدرجة الرابعة “المجموعة الشمالية RL Nord”.

وتضم مسابقة الدرجة الرابعة الفرق الثانية لأندية أمثال “فيردر بريمن وفولفسبورج وهانوفر وهامبورج”.

متى كانت آخر مباراة لمحمد زيدان في الدوري الألماني؟

ترجع آخر مشاركة مصرية في الدوري الألماني قبل عمر مرموش إلى تاريخ 28 أبريل 2012، عندما شارك نجم منتخب مصر الفائز بكأس أمم أفريقيا 2008 و2010 “محمد زيدان” مع فريق “ماينتس” أمام هامبورج على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة 33 من البوندسليجا 2012/2011.

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وشارك محمد زيدان في التشكيل الأساسي لماينتس في المباراة المنتهية بالتعادل 0/0، لكنه ترك مكانه عند الدقيقة 64 للاعب الألماني التركي “يونس مالي” الذي لا يزال يلعب حتى وقتنا هذا، ولعب لمدة 3 سنوات رفقة فريق عمر مرموش “فولفسبورج” في الفترة من 2017 حتى 2020، إلى أن رحل لصفوف يونيون برلين في الميركاتو الشتوي الماضي.

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وكان محمد زيدان يحاول استعادة مستواه رفقة ماينتس في النصف الثاني من موسم 2012/2011، حيث قرر الانتقال لصفوفه خلال الميركاتو الشتوي 2012 بعد انزاله للعب مع الفريق الثاني لبوروسيا دورتموند.

ونجح محمد زيدان في ترك بصمة مذهلة مع ماينتس بتسجيل 7 أهداف في 12 مباراة، من بينهم 6 في 6 جولات متتالية، بواقع هدف في كل جولة.

وسجل زيدان هدفًا أمام بوروسيا دورتموند في المباراة التي خسرها ماينتس على ملعب سيجنال إدونا بارك بهدفين لهدف بالجولة 24.

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وكان الهدف المصري الأخير في الدوري الألماني يرجع إلى يوم 10 أبريل 2012 عندما شارك زيدان في فوز ماينتس على كولن برباعية نظيفة في الجولة 30.

ولا يوجد أي لاعب مصري حاليًا في الدوري الألماني سوى عمر مرموش الذي سينتهي عقده مع فولفسبورج في عام 2021 ولم يجدده حتى هذه اللحظة.