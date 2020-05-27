أبها تستضيف المعسكر الأخير لحكام الدوري السعودي

وقع اختيار لجنة حكام الاتحاد السعودي لكرة القدم على الحكام الذين سيخوضون المعكسر التحضيري الأخير قبل استئناف الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة القادمة.

وسيقام معسكر الحكام لمدة 12 يومًا في مدينة أبها التي يحتل فريقها المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة بفرق 7 نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

وطلبت لجنة حكام الاتحاد السعودي من الحكام ضرورة الإلتزام بالتدريبات المنزلية، بداية من شهر يونيه حتى منتصف شهر يوليو، قبل التوجه إلى مدينة أبها في منتصف يوليو لخوض تدريبات مكثفة لمدة 12 يومًا لاستعادة مستواهم اللياقي بالكامل قبل استئناف الموسم يوم 20 أغسطس.

وكانت جميع المسابقات الرياضية السعودية بما في ذلك الدوري السعودي للمحترفين والدوري السعودي الدرجة عن بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويتصدر نادي الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن النصر الثاني، وتطالب الجماهير الهلالية باستئناف الدوري السعودي في القريب العاجل على طريقة الدوري الألماني الذي لعُبت منه 3 جولات من بعد استئنافه يوم 16 مايو الجاري.