الدوري السعودي والتونسي ضمن أسوأ 4 دوريات في العالم

أصدر المركز الدولي للدراسات الرياضية CIES دراسة جديدة من نوعها، تلقي الضوء على أسوأ الدوريات العربية بالنسبة للمدربين في عالم كرة القدم، ووضع الدوري السعودي والدوري التونسي ضمن الدوريات الثلاث الأسوأ على الإطلاق بسبب كثرة تغيير أنديتهم للمدربين على مدار المواسم الماضية.

وتصدرت دوريات “السويد وآيرلندا الشمالية والولايات المتحدة وآيسلندا” قائمة أكثر الدوريات جاذبية بالنسبة لفئة المُدربين، بينما احتل الدوري البوليفي صدارة ترتيب أكثر الدوريات التي يُعاني فيها المدرب من عدم الاستقرار.

واحتل الدوري التونسي للمحترفين أو الرابطة التونسية المحترفة الأولى لكرة القدم، المركز الثاني في قائمة أسوأ دوريات العالم، وتلاه في القائمة الدوري الجزائري للمحترفين.

وكانت المفاجآة احتلال الدوري السعودي للمحترفين (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) للمرتبة الرابعة عالميًا بعد الدوريين التونسي والجزائري، رغم وصفها من قبل بعض وسائل الإعلام الخليجية بـ “أفضل مسابقة دوري عربي”!.

وركزت الدراسة على عدد إقالات المدربين في تلك الدوريات خلال الفترة ما بين عام 2015 إلى 2019، حيث وصل متوسط عدد المدربين في كل فريق بالدوري التونسي لـ 8 مدربين، أما الدوري الجزائري فقد وصل متوسط عدد المدربين في كل فريق لـ 7.9، وبنسبة أقل الدوري السعودي “7.2”.

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الدوريات الخمس الكبرى

الوضع في الدوريات الخمس الكبرى “الإنجليزي والإسباني والألماني والإيطالي والفرنسي” يبدو مُطمئنًا بالنسبة لمدربي كرة القدم، حيث يوجد استقرار وتعامل مهني مع الخطط بعيدة المدى للمدراء الفنيين.

ويصل عدد مدربي الفريق الواحد بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” لـ 3.2 في الفترة من 2015 إلى 2019، وفي الدوري الألماني 3.9 وفي الدوري الفرنسي 3.4، وفي الدوري الإيطالي 3.9.

ويُعد الدوري الإسباني “الليجا” الأقل استقرارًا بين الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، حيث بلغ متوسط المدربين لكل فريق 4.6 مدرب خلال نفس الفترة المذكورة.

ويتزعم ريال مدريد الأندية الأكثر استعانة بالمدربين، حيث دربه كارلو أنشيلوتي وزيدان ولوبيتيجي وسولاري وزيدان في أقل من 5 سنوات.

الأمر نفسه يخص برشلونة الذي دربه لويس إنريكي وإيرنيستو فالفيردي وكيكي سيتين في الفترة من 2016 حتى 2020.