الهلال يُتتم اتفاقه الجديد مع “بافيتيمبي جوميز”

نجحت إدارة الهلال السعودي بقيادة “فهد بن نافل” في التوصل لاتفاق مع الهداف الفرنسي المخضرم “بافيتيمبي جوميز”، بموجبه يواصل اللاعب مسيرته مع متصدر الدوري السعودي حتي نهاية موسم 2022/2021.
وأكدت صحيفة الرياضية السعودية تكثيف إدارة الهلال لمفاوضاتها مع جوميز خلال الأسبوعين الماضيين من أجل حسم ملف تجديد عقده حتى عام 2022، لغلق الباب أمام بعض الأندية التركية الراغبة في الظفر بتوقيعه خلال الميركاتو الصيفي 2020.
ويتمتع جوميز بشعبية جارفة بين جمهور الهلال، وتربطه علاقة قوية بأعضاء المكتب المُسير ورئيس النادي، وقد أبدى في العديد من المناسبات رغبته في مواصلة مشواره الاحترافي مع الزعيم الأزرق، الفائز بدوري أبطال آسيا عام 2019 على حساب أوراوا ريدز.
وتسبب جوميز في تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا الموسم الماضي عندما سجل 11 هدفًا في مشوار الفريق، وقال مؤخرًا بأنه يتمنى التتويج بلقب البطولة بنهاية عام 2020 من أجل العودة للمنافسة في كأس العالم للأندية.
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