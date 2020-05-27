مدرب مولودية وجدة يوضح سبب رفض عودة الدوري المغربي

أوضح المدرب الجزائري “عبد الحق بنشيخة” سبب رفضه لعودة الدوري المغربي، مطالبًا بإلغاء الموسم الجاري 2020/2019 بسبب فيروس كورونا، على الطريقة الفرنسية، رغم أن فريقه “مولودية وجدة” قريب جدًا من انتزاع مركز مؤهل لدوري أبطال أفريقيا الموسم أو ربما المنافسة على اللقب أمام الوداد.

ويحتل نادي مولودية وجدة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 34 نقطة من 19 مباراة، أقل بنقطة واحدة عن الفتح الرباطي صاحب المركز الثاني والذي لعب مباراة أكثر منه.

ومع ذلك شدد عبد الحق بنشيخة على ضرورة إنهاء الموسم الحالي، واعتماد الترتيب الحالي في جدول ترتيب الدوري المغربي، والذي يؤهل فريقه إلى منافسات كأس الكونفدرالية الموسم المقبل 2021/2020.

وفسر بنشيخة أسبابه لراديو مارس المغربي، قائلاً “عودة الدوري المغربي قد تتسبب في وقوع مشاكل للاعبين وللأندية على حد سواء، هناك العديد من المخاطر التي يجب تجنبها عن طريق إلغاء هذا الموسم”.

Advertisements

وأوضح مدرب منتخب الجزائر الأسبق “بناء علي المعطيات الراهنة، لا أرى مجالاً لاستئناف الموسم في وقت قريب لما يمثله الأمر من خطورة على الجميع، وكذلك للتكلفة المالية واللوجستية الكبيرة التي تتطلبها العودة”.

التجربة الفرنسية

اقترح بنشيخة العديد من الخيارات مثل التي اعتمدها الاتحاد الفرنسي لكرة القدم مطلع شهر مايو، قائلاً “لماذا لا يتم تطبيق التجربة الفرنسية باحتساب عدد النقاط من عدد المباريات الملعوبة، وتحديد البطل والهابطين أو إعلان موسم أبيض كما في الدوري الهولندي واعتماد ترتيب الموسم الماضي؟ هناك أكثر من حل وكلها حلول أفضل من خيار عودة البطولة المغربية الاحترافية”.

واستطاع نادي مولودية وجدة أو “فارس الشرق” تحقيق 9 انتصارات خلال الموسم الحالي، وتعادل 7 مرات، وخسر ثلاث مرات فقط.

وشهد هذا الموسم مستوى مذهل من المولودية الوجدية إذ تغلب على صاحب مركز الوصافة حاليًا “الفتح الرباطي” في الجولة الثانية من الدوري، كما تعادل مع الكبيرين الوداد البيضاوي والرجاء البيضاوي بنفس النتيجة “1/1”.